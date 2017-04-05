立委陳超明擬提案 將新竹輕軌延伸苗栗

苗栗縣籍立委陳超明今指出，將爭取新竹環線輕軌延伸至苗栗竹南、頭份，提升苗栗地區民眾到桃竹一帶的交通便利性，同時也將在立法院交通委員會做出主決議，將「大新竹輕軌路網」串聯高鐵特定區、竹科園區、竹北以及新竹市舊城區的軌道建設延伸至苗栗竹南、頭份，並撥出經費進行延伸到苗栗的可行性評估與先期規畫。

陳超明說明，軌道基礎建設北從基隆、桃園至新竹再跳至台中，獨缺苗栗，尤其竹南、頭份民眾往返新竹科學園區就業人口多，平日尖峰時段常交通壅塞，如果能將輕軌延伸至苗栗竹南、頭份，可望大幅改善高速公路及西濱公路壅塞情形，未來除了五楊高延伸至苗栗能紓解車流，新竹輕軌延伸至竹南，更可以將苗栗竹南科學園區、新竹科學園區與新竹市、苗栗竹南、頭份連成一體，形成科技產業園區環帶生活圈。

陳超明強調，軌道建設經費高達4241億元，希望今年先撥付經費辦理延伸至苗栗的可行性評估與先期規畫，建設不分藍綠，他會在6日總統蔡英文到新竹視察的機會當面為苗栗交通請命。

(中時)