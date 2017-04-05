台澳首合作！我官員赴澳追查綠島重油犯嫌

我官員赴澳登船採檢。(環保署提供)

從航跡圖和航行計畫明確證實，該船曾於3月9日、10日行經花蓮、綠島一帶。(環保署提供)

環保署長李應元在記者會上說明澳洲相關單位的允許檢驗文書資料。（陳怡誠攝）

環保署長李應元(右)在記者會與前往澳洲查驗的環保署人員進行視訊。（陳怡誠攝）

綠島上月遭重油汙染，清出5884公斤的油汙垃圾，環保署鎖定一艘賽普勒斯籍的貨輪嫌疑重大，昨日趁該船行經澳洲附近時成功登船採樣，也是台澳首度合作追查環保事件。此次我方光是清汙和評估生態損失就耗費近300萬，確認犯案船隻後可扣船求償。

環保署表示，3月10日汙染事件發生即與交通部合作，利用船舶自動辨識系統（AIS）追查，比對專家學者與當地潛水教練提供的資訊後，掌握一艘可疑船隻將靠靠於澳洲西南部小鎮埃斯佩蘭斯（Esperance）港口。為此，環保署向澳洲海事安全局尋求幫助並獲澳洲當局同意，讓兩國政府共同登上該船查驗與採樣。

環保署指出，昨日上午由環保署簡任技正宋欣真、交通部航港局北部航務中心副主任劉嘉洪、中國驗船中心資深驗船師李前鋒等3人，會同澳洲檢查員登船，除了取得船舶國籍證書、船員名單、油料紀錄簿、航行計畫等相關文件外，也已採集船上7處油艙共15瓶的含油樣品。

今日環保署也與赴澳成員跨海連線了解案情，劉嘉洪指出，在文書查證時有掌握該船的航行日誌，也到駕駛台了解AIS紀錄以及航跡圖，從航跡圖和航行計畫明確證實，該船曾於3月9日、10日行經花蓮、綠島一帶。李前鋒則說，有將艙底水系統靠近排外閥的一節管路拆下檢查，目前看來還算乾淨的，初步判斷沒有偷排油的跡象，但真正結果還是要經過化驗才知道。

面對專家初步判斷沒有偷排跡象，環保署署長李應元強調，事發後環保署有行文給船東、保險公司代理人等，相信船方知道台灣政府在追查，一定會有預防措施，事件還沒確定之前都會抱持存疑的態度。環保署副署長詹順貴表示，船上所採的含油樣品預計明日會送回台灣，將交油環境檢驗所分析成分，當初有鎖定8艘可疑船隻，若檢驗後發現重油並非此船所排，可以再追其他艘船。

環保署表示，光是清理油汙垃圾就耗費了200萬元。漁業署則說，海洋生態復育的花費尚待統計，但光是進行評估就要花費90萬元。輔仁大學法學院教授黃裕凱表示，後續若有確定犯案船隻，可至該船的停靠國透過民事法律途徑扣船，迫使該船的保險公司出面處理，求償不會有太大問題。

(中時)