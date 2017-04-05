澎湖縣警察局舉辦刑案現場處理暨採證訓練

澎湖縣政府警察局劉局長為提升基層刑案現場處理之採證技術，特別於局務會報中指示，針對各分局實際處理現場之刑事人員加強訓練，使能自行應付一般案件之處置。

本次訓練由鑑識科於3月24至31日期間，召集各分局偵查隊小隊長、偵查佐及警員分3梯次授課，特別針對澎湖縣常遇之普通刑案與跡證種類，首由科長提示「刑案現場處置要領及案例」，再分由受過專業訓練及業務熟稔人員講授「指紋採證」、「鞋印及各種痕跡採證實作」、「生物跡證採證方式」及「刑案現場攝影與紀錄」等課程。

同時為求成效，課中均讓每名學員進行實際操作，以加深印象，達到訓練之目的。因為澎湖縣多年來各類刑案均統由鑑識人員進行採證鑑定，許多新進刑事人員均尚未使用過毛刷進行指紋採取，首次嘗試備感新奇。

縣警局局長劉祥宏表示，刑事及鑑識科技日新月異，各外勤人員均應提升刑事現場處理基礎知識與技能，以完備證物鍊，增加破案契機。

(中時)