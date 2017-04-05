癮君子當心 台東鼓勵民眾蒐證檢舉
台東縣衛生局近日推出「拍立得」計畫，鼓勵民眾蒐集違反菸害防制法行為，向衛生單位提出檢舉可獲獎品。
為落實菸害防制法並維護不吸菸者健康權益，台東縣衛生局除確實執行菸害稽查外，鼓勵並呼籲縣民共同監督。
為鼓勵民眾勇於舉發，衛生局訂「拍立得計畫」，凡是在台東縣發現違反菸害防制法的相關事證，如菸品違規廣告、販賣菸品予未滿十八歲者以及在禁菸場所吸菸等，都可向衛生局檢舉。
檢舉人要提供違規商家或吸菸者的基本資料，例如商家店名、姓名、身分證字號、違規照片等；如無法取得上述資料也可以檢舉，但必須提供違規的證明，例如照片、影片，並說明拍照或錄影的時間、地點，將資料寄送到當地衛生局 (所)即可。
台東縣衛生局表示，經查證屬實，將贈送精美獎品乙份，檢舉禁菸場所違規吸菸者贈送冷水壺；檢舉菸品違規廣告、販賣菸品予未滿18歲者，贈送保溫提鍋、背包。1060405
(中央社)
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