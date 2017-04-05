為恐怖組織招兵買馬 俄聖彼得堡逮6人

俄羅斯調查委員會今天表示，他們已在聖彼得堡（Saint Petersburg）羈押6名來自中亞的「恐怖分子」招兵人員，但強調目前沒有證據顯示他們與聖彼得堡地鐵爆炸案凶嫌有關。

俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）表示，這幾名遭羈押者持續招募新成員加入「進行恐怖犯罪活動」的伊斯蘭國（IS）等恐怖組織，以及參與海外「非法武裝團體」。（譯者：中央社廖禹揚）1060405

(中央社)