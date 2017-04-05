連兩起機師酒測未過 史上最頻繁
華航機師酒測超標，民航局今天表示，過去15年只發生過3起，但近兩個月卻一連發生兩次，盼機師能自律，民航局抽查也將更嚴格。
華信昨天AE-1817台中飛香港班機的機長接受抽測，酒精含量超出法規容許的2倍，被要求停飛，該班機也立即更換機長，華航也解雇該名薩爾瓦多籍機師，未來將對飛行員執行100%酒測。
華航表示，華信AE1817航班是向中華航空濕租（飛機、機組員一起租用），原本預計中午12時45分起飛，但因為更換機師，延至下午1時1分起飛，下午2時44分抵達香港，約延遲30分鐘。
民航局下午表示，過去15年來只發生過3次機師酒測超標事件，其中第1次是民國100年德安航空機師酒測超標，第2次是上月遠航機師酒測未過關，第3次是昨天華航機師酒測超標，近兩個月可說是史上最頻繁。
民航局標準組長林俊良表示，除了要求機師自律、航空公司檢測外，也會在機場進行抽測，10日起將要求華航進行100%酒測，至少施行3個月，另外，目前在航空站抽測比例是30%，已經高於美國25%，未來將採更嚴格的抽測。
他強調，機師是高收入，又承擔高風險的工作，呼籲機師能夠發揮自律精神，排班前一天千萬不要喝酒，以免影響飛安。
林俊良補充，最近發生的兩起酒測超標事件都是發生在外站，將檢討航空公司是否有管理疏失，若是確定疏失，將可處警告或罰60萬至300萬元。1060405
(中央社)
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