八里污水廠傳偷排 環署：最重可移送法辦

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媒體報導，八里污水廠將未處理過的廢水排入海洋。環保署對此表示，已經請新北市環保局稽查，如果屬實最嚴重可移送法辦。

媒體報導，亞洲最大的八里污水處理廠承包商惠民實業，涉嫌作假將未經過處理的污水直接排進海中。

行政院環境保護署今天表示，已請新北市環保局調查，如果查證屬實將依水污染防治法，最高處新台幣2000萬元罰款，如果業者偽造不實也可移送法辦。

環保署說，由於污水廠屬於公用事業，並不需連續自動監測排放的廢水，環保署研擬未來將污水廠納入管制範圍當中。目前希望可以放在目前正值預告期的「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」。1060405

(中央社)