大谷翔平本季第二轟 可惜火腿遭逆轉

大谷翔平（右）今面對羅德轟出本季第二轟。（資料照／取自火腿官網）

火腿今迎戰羅德，「雙刀流」大谷翔平，今扛下陣中第三棒，第6局轟出本季第二發全壘打，不過球隊終場以6比7慘遭羅德逆轉輸球收場。

大谷翔平，開季至今，都是以指定打擊身份上場，今首打席雖然吞下三振，但第二打席隨即擊出深遠的二壘安打，第4局擊出高飛犧牲打，讓球隊攻下分數，第6局面對羅德中繼投手大嶺祐太，直接擊出陽春炮，單場4打數2安打，開季至今打擊率高達5成。

可惜火腿牛棚崩盤，中繼投手宮西尚生，慘遭玲木大地轟出逆轉兩分炮，中場羅德以7比6逆轉拿下勝利。

(中時電子報)