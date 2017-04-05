高市半屏山、壽山公園跳蚤嚴重
有網友在臉書「爆料公社」提醒大家，到高雄壽山國家自然公園及半屏山要小心跳蚤攻擊，他們才一下車就被200─300隻跳蚤攻擊；壽山國家自然公園祕書許書國說，現在是跳蚤的好發期，今年雨水少，跳蚤繁殖數量比往年多，該園每2周噴藥1次，請要上山的民眾做好防護措施。
網友指出，在半屏山（翠華路登山口）發現跳蚤大量滋生，他本月1日和家人爬山，車子才剛停在翠華登山囗，下車就被跳蚤攻擊，他形容「不到一分鐘的時間，身上大約有2─3百隻跳蚤」，並PO出家人被跳蚤攻擊的慘狀照片，腿部和背部都變成「紅豆冰」。
對此，許書國表示，4月至6月是跳蚤好發期，幼蟲怕水，今年雨水少，繁殖力強且密度高，去年雨水充沛就沒有這些問題。
他提醒要上半屏山的民眾可以從半屏湖後巷上山，比較沒有跳蚤，而登山民眾要穿長袖、長褲、噴防蚊液等防護措施，避免被叮咬。
他說，跳蚤多聚集在有野生動物或流浪狗聚集處，草叢裡也多，未來氣溫高，跳蚤數量會減少。
(中時)
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