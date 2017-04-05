澎湖2017大風詩歌節 開幕式等你來
澎湖2017春天，吹來第一屆「大風詩歌節」，金曲、金鐘得主，兩岸桂冠詩人帶來詩歌的季風，藉詩歌以陶冶現代人性情、洗滌忙碌人心靈。
三個主題，詩歌節開幕活動，於4月23日晚上7時在文化局圖書館前廣場辦理，將有名詩人顏艾琳、羅思容、宛璇、李錫文、許赫、生奶、中屯國小等，於初春的夜晚一起來菊島吟誦作品，另外特別邀請金鐘歌后羅思容、民歌餐廳出身的駐唱歌手「小老鷹樂團」帶來創作歌曲，為大風詩歌節揭開序幕，是一場屬於詩歌的夜間盛會，讓外地與本地詩人們以詩歌交流。
「文學推廣活動」，將以深入淺出、輕鬆氛圍來推廣講座，邀請顏艾琳、羅思容、許赫、小老鷹樂團等名詩人到澎湖，走進校園，帶領學生，從不同、有趣的角度，進入詩的世界。4月24日上午9時，在澎科大310階梯教室，舉行第1場講座「多一個，在詩的前後左右」」， 由許赫、羅思容主講，顏艾琳主持，深入校園與師生論詩，交流分享經驗，也歡迎有興趣的朋友前往聆聽。4月24日下午14時在馬公國中，舉辦第2場講座「如何完成第一首詩譜曲」由小老鷹樂團與顏艾琳對談詩與音樂，顏艾琳主持。4月25日上午9時在馬公高中，舉辦第3場講座「詩如何讓我變強」，由顏艾琳、生奶主講，分享文學藝術與音樂的恬靜與美好。
「百字玩詩」現代詩徵件活動，為了讓詩創作顯得更為可親，文化局選出100個飽滿澎湖氣息的文字，邀請您在有限的字裡拼貼、組裝，創作一首在風中和澎湖相遇的詩。優勝作品可獲得獎金 1,500 元。
(中時)
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