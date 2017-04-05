快取寶無預警停業 員工向勞動局申請調解

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快取寶公司上周末無預警停止服務，公司負責人孫岳澤行蹤不明，他旗下5家公司（快取寶股份有限公司、昕世界管理顧問股份有限公司、緯登自動化設備股份有限公司、家寧智慧生活科技股份有限公司及阿旺獅食品廠股份有限公司）70多名員工今下午到北市勞動局申請勞資爭議調解，勞動局表示，將協助未來行政程序。

勞動局表示，此案相關企業勞工多達120人，孫岳澤3月30日無預警停業後，爭議項目包括3月份工資積欠、資遣費及特別休假未休工資等。

勞動局科長黃毓銘指出，今上午派員至該公司勞動檢查發現，現場大門深鎖已無營業事實，且負責人目前行蹤不明，舉辦勞資爭議調解，資方應不會有人出席，因此，後續將啟動「歇業事實認定」，協助勞工向勞工保險局申請積欠工資墊償（工資與資遣費）、失業給付等法定勞動權益。

勞動局也呼籲，孫岳澤應儘速出面妥善處理。

(中時)