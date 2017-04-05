警察制服30年來首度革新 警署：先改便服

圖為現行的警察冬季便服。（胡欣男翻攝）

警察服制條例去年4月底修正，內政部可逕自決定制服式樣，為讓制服更能符合警察執勤所需、兼顧美觀及實用取向，警政署去年底即召集專家學者成立制服革新委員會，3月31日召開第一次會議，會中決議先改革同仁執勤所穿的「便服」，將廣蒐同仁意見審慎研議修改方向。

根據《警察服制條例》規定，警察制服分「禮服」、「常服」與「便服」，前2者穿著機會較少，一般執勤均穿便服，便服包括襯衫、長褲、外套等。

警政署說，考量各縣市警察局採購制服的經費有限，先改革最常穿、最實用的便服，修正方向除成本外，則以符合實際執行公務需要、具有識別度、舒服為主。

目前警察制服是民國77年沿用至今，30年未改。許多警察反映現有制服有不少可修正之處，以符合時宜。去年4月27日警察服制條例修正，警政署即著手討論修正。

(中時)