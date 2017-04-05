李明哲妻赴陸 海基會：能陪多遠就多遠
前民進黨黨工李明哲妻子李凈瑜宣布10日將赴北京尋夫。海基會副秘書長兼發言人李麗珍表示，海基會希望能派員陪同家屬赴陸，無論是否能入境，「能陪多遠就會陪多遠」。
另一方面，李麗珍表示，由於寄送藥品涉及入境相關規範，因此先前僅能透過函電告知陸方當事人用藥需求。並多方了解如何寄送，透過郵遞方式將藥品寄出，請大陸海峽兩岸關係協會（大陸海協會）轉交相關單位。
海峽交流基金會今天下午舉行例行新聞背景說明會，李麗珍在會中回答媒體記者相關提問時，作上述表示。
她表示，李凈瑜一人赴北京需要照料與法律協助，海基會計劃派員陪同，相關需求已告知陸方，目前仍在等待回覆，因此尚未購買機票。至於派員層級則會視功能安排。
李麗珍說，海基會人員赴陸是否能入境還是取決於中國大陸，雖然大陸海協會仍未回應，但無論是否能入境，「海基會能陪同到多遠，就會陪同到多遠」。
至於李凈瑜與海基會人員是否能順利入境中國大陸，李麗珍則說，會透過管道確認李凈瑜的台胞證是否會遭註銷，所有狀況都在模擬中，海基會不預設結果，也不適宜現在提出假設。
她表示，中國大陸國務院台灣事務辦公室在3月29日記者會中證實李明哲遭中國大陸國安單位拘留調查，基於權責限制，國台辦與海協會也只能將政府相關要求轉達有關部門。
針對家屬質疑政府因應作法太過低調，李麗珍說，家屬或是關心李明哲的組織採取行動，政府都會尊重，但政府立場是以確保當事人安全、要求盡快釋放當事人為最高目標。
長期關注中國大陸維權議題的李明哲是前民進黨黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境大陸廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已18天；由於李明哲患有高血壓，李凈瑜曾在3月28日委託海基會轉交藥品。1060405
(中央社)
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