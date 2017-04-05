打造無毒校園 屏檢動員警調大掃毒

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吸毒人口年齡下降，毒品流入校園，屏東地檢署上個月開始進行校園掃毒行動，從3月17日起至4月5日止，查緝毒品案件236件。

屏東地檢署配合台灣高等法院檢察署「斷根溯源及防制毒品入侵校園查緝專案」，自3月17日起至4月5日止，指揮屏東縣政府警察局、屏東縣調查站、海巡署屏東機動查緝隊、屏東憲兵隊等單位，動員1278名司法警察人力，強力執行查緝毒品專案。

屏檢表示，總計查緝毒品案件236件，查獲毒品上下游犯嫌共計244人（其中少年藥頭2人、少年施用者3人），搜索地點31處，羈押22人，溫暖關懷69人，並在校園內查獲外籍嫌犯運輸大麻30公克。

總計扣得第1級毒品71.75公克、第2級毒品569.69公克、第3級毒品32.62公克等各式毒品與改造手槍5把、空氣槍5把、不法所得現金等物。

屏檢表示，除了掃蕩社區型中小盤毒販查緝策略，阻絕青少年、學生取得毒品管道，且就施用毒品高風險人口採行「溫暖關懷」干擾策略，降低再犯風險。1060405

(中央社)