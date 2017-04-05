北韓又射飛彈 陸：應克制 不加劇緊張
針對北韓在「川習會」召開前的今天試射飛彈，中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，在當前的形勢下，有關各方都應該保持克制，不做「加劇地區形勢緊張的事情」。
華春瑩並針對北韓此舉是否影響中國大陸國家主席習近平與美國總統川普會面（川習會）說，看不到兩者之間存在必然的聯繫。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，聯合國安全理事會的有關決議，對於北韓利用彈道飛彈技術進行發射活動，有明確的規定。中國大陸認為，在當前的形勢下，有關各方都應該保持克制，不做「加劇地區形勢緊張的事情」。
針對美國總統川普主張，如果中國大陸不幫忙，美國可單方面解決北韓擁核問題，華春瑩表示，中國大陸長期以來為解決半島問題「作出了巨大的努力，發揮了重大的作用」。
她說，朝鮮半島問題由來已久，要從根本上解決問題，必須「標本兼治、綜合施策」，「全面平衡」地解決各方的合理關切。中國大陸願與有關各方共同努力實現本地區的無核化和朝鮮半島的長治久安。1060405
(中央社)
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