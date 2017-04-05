把黛妃愛傳下去 哈利王子力挺根除地雷

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20年前英國黛安娜王妃親臨安哥拉，走過地雷區，為的就是凸顯地雷受害者遭遇的苦難。黛妃兒子哈利王子今天力挺一項行動，期盼在2025年前根除全球地雷。

根據地雷監督（Landmine Monitor）組織，2015年據報遭地雷炸死或炸傷人數大增75%，將近6500人，大多是因利比亞、敘利亞、烏克蘭及葉門衝突所導致。死傷者多為平民。

英國王室第3順位繼承人哈利王子因應國際反地雷日（International Mine Awareness）發表演說，呼籲國際社會協助終結埋設地雷。

哈利王子在英國肯辛頓宮（Kensington Palace）一場活動上說：「關於地雷對極度脆弱的人帶來的衝擊，曾令我母親震驚不已，她不同意讓這些毀滅性武器留在原地的主張。」

32歲的哈利王子說，全球「應為這方面的長足進步稱慶」；但也表示，應付出更多努力。

他說：「我們愈快掃除所有剩餘地雷，就愈能減少無辜者犧牲或永久受害。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060405

(中央社)