搶攻穆斯林市場 花蓮包子業者也加入戰局

包子業者也推出「友善穆斯林食品」搶攻市場。（張祈攝）

包子業者指出，紫米包子、芋頭包子及鮪魚起司包子為店內穆斯林客人首選產品。（張祈攝）

為一掃過去非陸客團不可的單一觀光型態，花蓮縣在經歷觀光寒冬的橫掃後，逐漸開觀光市場，除了正夯的港花直航，小英政府主推的「南向政策」也在觀光業者的期待中，其中又以穆斯林的挑戰性最高，儘管如此仍有不少店家加入戰場，推出「友善穆斯林」小吃，搶攻觀光新市場。

花蓮縣糕餅商業同業公會理事長吳政哲，同時也是在地包子專賣店負責人，他指出，自己的店面緊鄰傳統市場，平時接觸到的印尼穆斯林勞工不在少數，也讓他重新思考發展穆斯林市場的可能性。

吳政哲坦言，小型店鋪要獨立爭取「穆斯林認證」負擔太大，從餐具、製作器材、原料來源的把關，他們做食品零售的承擔不起龐大器材開銷，僅能推動「友善穆斯林食品」，提供給比較「不那麼計較的」穆斯林選購。

他以自家的包子為例，店內穆斯林客人最推崇的產品包括紫米、芋頭及鮪魚起司產品，透過與客人的對談了解他們的需求，在有限的器材中提供他們所需的條件，也建立出他們的默契，會主動告知他們可食用的新產品，也讓他接交了一群穆斯林熟客。

同樣身為糕餅商業同業公會理事長的他，也計畫健康美食協會及在地穆斯林團體合作，開發出「穆斯林特製名產」，以公用器材分擔器材開銷，又能另闢名產市場。

「友善穆斯林環境，很有感！」花蓮印尼穆斯林社區協會負責人雅妮說，過去「清真認證食品」在花蓮不盛行，在外用餐限制多，穆斯林大部分都選擇自己在家下廚，隨著穆斯林人數增加，明顯感受到環境的友善程度提升很多，主動提供非豬肉餐點的店家愈來愈多，穆斯林也能輕鬆成為外食族。

(中時)