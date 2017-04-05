陪讀也吹南向風！新住民媽媽圖書館開課教母語

陪讀也吹「南向風」！新北市圖新莊裕民分館每周三推出「越說越好」陪讀活動。（新北市立圖書館提供）

陪讀也吹「南向風」！新北市立圖書館新莊裕民分館每周三推出「越說越好」陪讀活動，由來自越南的新住民媽媽擔任陪讀天使，教新二代陪讀學童越南生活用語、朗讀越南語故事繪本，一雙兒女則是媽媽的小助教，幫忙同學正確發音與協助翻譯。

來自越南的名氏翠，在新莊裕民分館負責清潔工作，也是圖書館的「新」陪讀天使，個性親切溫和的她，不但工作認真，今年更加入陪讀行列，每周三下午開辦越語課程，教新住民之子說母語，讓孩子們深入認識母親的文化、進而認同自己的身分。

阿翠說，來台已經15年，在越南時因為家境沒有辦法讀書，現在能在圖書館工作，還可以教大家說越南語，為孩子說越南故事，覺得很開心，希望孩子可以多讀點書，也可以認識越南文化，因此教學融合生活用語和越南的美食、節慶或民俗等傳統文化。

名氏翠說「台灣端午節包粽子，在越南則是過年才吃；越南中秋節不烤肉，但是會提燈籠。」最常叮嚀陪讀學童的一句話就是Nhớ họcBài nhé ！（記得複習功課喔）

阿翠的小兒子嘉嘉和姐姐一起跟著媽媽到圖書館學越語，也成媽媽最佳的教學小幫手，嘉嘉雀躍地說，最喜歡下課到圖書館看書與看媽媽上課，他一定要好好學會越南語，立志長大後要當個跟媽媽一樣的越南語老師。

新北市立圖書館表示，新北市為全國新住民人數最多的都市，圖書館課後陪讀也多元化服務新住民學童，新莊裕民分館課後陪讀開設越南語教學課程，教新住民之子說母語，讓孩子們深入認識母親的文化、進而認同自己的身分，並且設置多元文化專區、辦理語言、文化研習班、新住民讀書會等，提供各項閱讀服務與活動，讓新住民有多元學習的管道，也讓大家可以更了解東南亞，學習尊重不同的文化。

(中時)