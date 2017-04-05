科技創新大放異彩 苗栗學子讚
中華協會與台師大共同舉辦全國青少年科技創作競賽，苗栗縣國中、小學生表現優異，囊括國中、小組總積分亞軍和季軍，創意造型組第一等及國小拔河獎銀牌及銅牌，苗栗縣府5日邀請得獎學子到縣府接受表揚，縣長徐耀昌則致贈獎狀鼓勵學子從做中學。
2016PowerTech青少年科技創作競賽全國賽日前落幕，苗栗縣公館國中、建台中學及新南、建功、中正國小等校與全國近200隊菁英競技，有8隊獲得創意造型第一等第獎，包括建功國小學童設計「創意寶可夢」，作品相當吸睛。
新南國小組成的4隊機器人團隊，拿下總積分亞軍及季軍、拔河賽銀牌及銅牌，成績最耀眼；國中組除建台中學、公館國中分獲總積分賽亞軍、季軍外，照南、君毅及竹南3所國中聯隊則拿下競走獎銅牌。
照南國中陳奕廷、黃孟婷參加第5屆智慧型機器人創意闖關比賽，自行設計與組裝機器人參與挑戰，也榮獲得國中創意組第一名。
徐耀昌恭喜獲獎學生，肯定創客小將動手做及「發現問題、解決問題」的能力，不僅將創意發揮到極致，並具體實踐創客精神，同時也感謝各校熱心推動創造力教育，啟發學生創意，在全國賽能有傑出的表現。
另外，因慶福慈善基金會今年冬天準備了4000件冬衣送給偏遠的國中、小學生，還有300多件由社會處轉交給寒士及弱勢家庭，徐耀昌也特別準備感謝狀，送給副執行長吳坤德，盼暖愛繼續延續。
(中時)
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