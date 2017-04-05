青少年尋仇 安全帽狠砸血跡斑斑

苗栗苑裡鎮19歲郭姓青年因2年前與18歲魏姓少年因細故起爭執，魏男懷恨在心，上月30日晚間狹路相逢，魏男找20歲劉姓乾哥協助報仇，劉男找了5名幫手把郭姓少年載到產業道路，以安全帽、樹枝等進行毆打，並將施暴的影片PO上臉書，通霄警方找到被害人，並約談施暴者到案，訊後依傷害罪嫌函送。

臉書社團黑色豪門企業直播網日前PO出一段影片，1男子被7、8人訕笑、毆打，不斷以五字經辱罵，頭臉全是血，還被迫雙膝跪在地上，還有人不斷在頭頂的傷口撒菸草，男子自白「剁人手指，被打應該」。

影片流出後網友譁然，直說現在小孩好可怕，通霄警分局主動介入偵辦，清查就醫紀錄，查明郭姓被害人身分，郭男表示對方揚言「報警試試看」，讓他心生畏懼不敢有動作。

警方根據影片錄下的車號、被害人指認，通知19歲劉姓主嫌及魏姓、王姓少年等人及圍觀助陣的3名當地高職夜校生等人到案，劉男等人坦承動手。

警方調查，郭劉兩人是國中同學，魏姓少年是劉男乾弟，郭男2年前因故打傷魏的手指，魏還沒報仇，郭就因竊盜罪入獄，10天前才剛出獄，30日晚間就在苑裡共同友人住處狹路相逢。

劉看到郭男出現當晚就號召魏姓、王姓少年等人以機車三貼方式載到苑裡偏僻產業道路的土地公廟旁，魏還找了高職夜間部學生助陣，以安全帽、樹枝等痛毆郭，造成郭男頭部撕裂傷，至少縫了十多針。

警方昨帶回主嫌並偵訊至凌晨4點，主嫌劉家豪5日即將入伍當兵，訊後依妨害自由、傷害等罪嫌函送，並將魏姓、王姓等少年依少年事件處理法函送法辦。

(中時)