拆除2年多　中和連城里活動中心可望重生

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北區國稅局中和稽徵所及中和警分局錦和派出所共構大樓預定今年暑假後啟用，並在2樓設置27坪的連城里活動中心。（孟祥傑攝）

北區國稅局中和稽徵所及中和警分局錦和派出所共構大樓預定今年暑假後啟用，並在2樓設置27坪的連城里活動中心。（孟祥傑攝）

新北市中和區連城里活動中心原位於安邦新村內，2014年因都市計畫被拆除，改建新政府機關共構大樓，連城里2年多來沒有活動中心，經連城里長林仁凱透過立委江永昌爭取，活動中心將於北區國稅局中和稽徵所及中和警分局錦和派出所共構大樓內「重生」，里民都很期待。

江永昌、林仁凱今天（5日）邀北區國稅局、中和區公所舉辦協調會，決定由中和區公所撥款，以每年10萬9789元向國稅局承租2樓27坪空間，做為活動中心之用，向里民宣布這個好消息，里民們開心說：「終於等到了！」

林仁凱說，雖然27坪空間不大，但至少已爭取到空間舉辦老人共餐、免費為老人量血壓、義剪等活動，未來會繼續與國稅局溝通爭取，讓里民有較大空間泡茶、聊天、下棋聯繫感情。

江永昌表示，占地1.3公頃的安邦新村於2002年發布實施都市計畫，2006年拆遷後，部份機關用地變更為住宅區、公園用地及道路用地，舊有廳舍2014年全面拆除，2015年4月動工改建為聯合辦公大樓。

「國稅局中和稽徵所與錦和派出所聯合辦公大樓興建工程」為地上7層、地下2層「L型」建物，主結構今年元月竣工，目前正施作內部裝潢，預計6月申請使用執照，中和稽徵所、錦和派出所最快暑假過後即可進駐，活動中心也將同步啟用。

(中時)