西螺社口媽百年古香路 7日啟程

嘉義縣朴子鄉親尊稱「2姑婆」的西螺福天宮社口二媽，4月7日早上清晨5點半將從西螺福天宮起駕，展開為期3天2夜到配天宮謁祖進香之旅，當天早上社口媽進香隊伍抵達雲嘉交界的北港大橋時，兩縣市重要地方人士將親往接駕，在引燃長達上百公尺的連珠炮聲中，兩地信眾相見歡，共同為雲嘉百年古香路見證歷史新頁。

配天宮董事長黃清田表示，這條百年古香路，緣起於康熙52年，西元1713年，但早期交通不便，福天宮分靈回嘉謁祖時間不固定，自2002年起才定期於媽祖聖誕前回朴子配天宮謁祖，並遵循古香路回嘉義地區徒步遶境，預計7日當天在北港大橋完成接駕儀式後，進香隊伍就前往六腳鄉各村繞境，當晚駐駕糖廠配天宮，隔日4月8日社口媽再回到朴子市街區繞境，晚間11點依古禮舉行隆重祝壽大典，9日上午才起駕回鑾。

(中時)