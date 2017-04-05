美規劃哥倫比亞級取代俄亥俄級核潛艦

美國戰略司令部司令海頓今天表示，俄亥俄級核潛艦將面臨艦體服役年限期滿，下潛受限的問題，不過，軍方已規劃全新的哥倫比亞級潛艦，取代老舊的俄亥俄級潛艦。

美國「軍事時報」（Military Times）報導，戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令海頓（John Hyten）出席聯邦參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）聽證時表示，每艘潛艦設計上都有下潛承受壓力的次數限制，艦體服役年限滿了，潛艦下潛就會受限，而「浮在水面上的潛艦，嚇唬不了人」。

海頓在聽證會中，鉅細靡遺闡述，穩定與充足資金使核子動力潛艦現代化的必要性，並指出軍方已規劃超過1000億美元的方案，將在未來數年打造哥倫比亞級（Columbia -class）核潛艦，取代老舊的俄亥俄級（Ohio-class）核潛艦。

不過，戰略司令部官員擔心，預算案陷入討價還價而擺不平，可能危及潛艦更新的計畫。

海頓雖然不願多談，究竟還得多久，老舊的俄亥俄級潛艦將成為過時的裝備，不過他說，未來十年內，潛艦的各項問題將陸續浮現。

俄亥俄級潛艦是美國海軍1976年起建造的核動力潛艦，目前現役潛艦共有18艘，其中14艘是彈道飛彈核子潛艦（SSBN），4艘是巡弋飛彈核子潛艦（SSGN）。1060405

(中央社)