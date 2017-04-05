澎湖選出模範農民22人 將表揚

澎湖各界20日舉行農民節大會，縣內中央與地方等農政單位推薦模範農民評選，包括有張黃瑞霞等22位，在當天活動中接受表揚。

澎湖縣農會總幹事陳一正表示，今年慶祝農民節大會前，將先邀請在地的有機農友趙嘉協與家政班員陳黃淑媛2位績優的農事與家政幹部在農作與家政的甘苦談，與大家作經驗分享。

今年今年農政單位表彰模範農民，包括縣長獎有張黃霞、盧清昌、林玉環；農改良場獎有陳河村、謝自謀、方孟敏；農糧署南區分署辛遊宮；畜試所獎許昱愷；另各鄉市陳見財、莊福來、趙嘉協、莊銘傳、呂秀惠、林明正、財素娥、陳越桃、許蔡春美、許王玉印、許金鈴、許高明、農會績優小組長陳世在、績優員工李銀杯等22人。1060405

(中央社)