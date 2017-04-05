高市前鎮汽機車相撞 民眾PO文

我要評比

高雄市前鎮區興旺路與興仁路昨晚11點發生汽車與機車相撞車禍，因撞擊力大，機車騎士當場被撞飛倒地，機車也毀損零件散落一地，路過民眾見狀拍照PO網臉書「爆料公社」；幸好機車騎士只是手腳擦傷，送醫後，今天上午已經出院回家。

警方調查，昨晚黃姓男子（24歲）騎機車沿興旺路行駛至興仁路口，和興仁路上1輛由林姓男子（43歲）所駕駛的汽車發生碰撞，當場車毀人傷。

轄區前鎮街派出所所長胡世和表示，事發當時路口分別為閃紅、閃黃狀態，雙方疑未減速禮讓才發生車禍，2人皆無酒駕，車禍責任有待釐清；而騎機車的黃男手腳擦傷，經送醫治療後已出院回家，無大礙。

(中時)