新聞深喉嚨》食安綠委國防異想 吳焜裕倡研發「戰鬥機器人」

上個月底一份美國的貿易障礙報告，點名台灣拒吃美豬、美牛，與基改食品，沒想到咱們衛福部長陳時中竟然就接受媒體專訪「帶風向」，說不反對開放美豬！這執政團隊會不會太錯亂了點，美國指控的「貿易障礙」，那是經濟部長的事，關你衛福部長什麼事？

如果連衛福部都預告「棄守」美豬，立法院可能就是最後一道防線，但問題是，能指望嗎？昔日綠營「重兵把守」衛福委員會，劉建國，林淑芬等人砲轟國民黨把關食安疏失一個比一個狠，但如今，林淑芬在「一例一休」之役之後，家裡電鈴壞了人也彷彿失了魂；劉建國在「鬍子男床照」風波後，幾乎從鏡頭前「神隱」。蔡總統在選前一再標榜的「第一名食安立委」吳焜裕，在衛福委員會待了一個會期之後，這個會期竟然被丟去國防外交委員會！從核災食品，到美豬美牛，再到基改食品，還有農藥殘留標準，國人面對這些「食不安心」，到底還能指望什麼樣的救贖？

近日農藥殘留標準大幅放寬，引爆輿論嘩然，但民進黨立委邱議瑩竟然還轉貼了某網路文章，將民進黨放寬農藥殘留標準，指向是國民黨為了阻擋新型農藥所操作的政治鬥爭。文章稱：「國民黨把持的中華民國農會，大型農化廠擁有市佔率高、抗藥性高、毒性高的老農業。為了維護龐大利益，當然要阻止相對新農藥的誕生！國民黨為了捍衛自身利益，不惜犧牲全民健康」。問題是，這文章根本狗屁不通，如今的爭議在於農藥殘留標準為何大幅放寬，關農藥是新是舊何干？邱議瑩邏輯能力真的如此低落？

食安崩壞，勞動市場也在瓦解中！針對社會各界一片撻伐之聲的「鍋貼替代役」，5日內政部長葉俊榮到立法院備詢，還理直氣壯要記者「別說那麼難聽」，堅持這叫「儲訓幹部」！而政府要推動長照政策缺人，交通部長賀陳旦竟然把腦筋動到郵差身上！這些閣員到底是怎樣嗎？陳時中管到經濟部，賀陳旦現在是要自告奮勇兼衛福部長嗎？軍人動輒被叫去協助收割，協助打掃，替代役被叫去兼鍋貼，送宅急便，郵差被叫去做老人長照，而真正的勞動人才卻被低薪逼得紛紛出走，整個國家全亂了套，而政府亂七八糟的政策，難辭其咎？

《新聞深喉嚨》曾多次批評國防部長馮世寬，但這次必須給國防部按讚！5日國防外交委員會進行「國艦國造」「國機國造」專案報告，針對近日日本《讀賣新聞》稱美國將軍售台灣F-35以及「薩德系統」，國防部明確表態，我方對於F-35售台「樂觀其成」，但「不需要」「薩德系統」。而對於台船不知道哪來的信心，估計自製潛艦「8年下水，10年成軍」，國防部也不願意背書。至少這次，國防部擋下了「政治正確」的壓力。

從衛福委員會撤守的「第一名食安立委」吳焜裕，如今到了國防外交委員會，5日也公開質詢呼籲國防部應該研發「戰鬥機器人、無人戰機、核子動力潛艦」？國人請睜大眼看，這就是民進黨不分區立委第一名的水準！

習川會前夕，北韓5日上午又對日本方向發射了飛彈，而蔡總統召見了國防與外交首長「沙盤推演」可能的對策，而據透露，我方研判這次習川會將聚焦北韓與經貿，應該不會談台灣...但過去從南海仲裁，英國脫歐，到川普當選，新政府在外交事務上幾乎完全「反指標」，這回...可靠嗎？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)