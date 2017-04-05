查獲安非他命 毒販硬拗是冰糖

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警方查獲安非他命，嫌犯最初辯稱是冰糖。（王揚傑翻攝）

新北市警樹林分局昨（4）日晚間10時許接獲線報，指稱土城金城路有毒販正在進行交易，員警隨即趕往查緝，果然發現1輛自小客車形跡可疑，員警立即上前盤查，見車內22歲陳姓男子、26歲鄒姓男子神情慌張，員警要求2人取出衣服口袋物品供檢視，鄒姓男子掏出4小包白色結晶狀物品，警方認出是安非他命，但鄒嫌始終辯稱是「冰糖」，員警當場以毒品檢驗包證明，鄒嫌才無法抵賴。

鄒嫌供稱，毒品是陳嫌所有，先交給他保管，陳嫌則坦承毒品為他所有。偵訊後，警方依違反毒品防制條例將2嫌移送法辦。

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(中時)