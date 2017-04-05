魯凱族畫家杜寒菘畫繪本 巡迴校園說故事
魯凱族畫家杜寒菘將傳統生活及文化畫成繪本《伍姆的嘛喳》和《里古烙》，不但曾登上台北捷運車廂彩繪，更曾入選義大利波隆納兒童書展。為了讓更多孩子了解繪本裡的故事意涵，杜寒菘舉辦20場巡迴說故事，到原鄉國小或縣府文化處分享創作理念。
杜寒菘先天色盲，年少時也曾放蕩，近年來回到部落投入藝術，從事繪本創作。他的畫風獨特，用色大膽鮮豔，更因繪本內容深刻描繪魯凱文化，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」。
目前杜寒菘也在文化處舉辦展覽「里古烙：可以再看一眼嗎？」展出22幅壓克力彩繪本原作，及相關雕刻作品。他說，他來自「雲豹的故鄉」好茶部落，眼見雲豹絕種，自己部落傳統文化逐漸消失，才會希望以藝術力量發出諍言，保護文化及物種。
為了向更多人傳達理念，杜寒菘展開巡迴故事展，邀請原鄉學生到文化處參觀，有些學校不方便將學生帶到屏東市，他則親自帶著繪本到原鄉學校說故事。他說希望讓更多原住民小朋友，藉由繪本故事了解自己的文化。
今日他共舉行3場故事展，用投影片、歌唱跟孩子們說故事。明正國中的陳守心媽媽是魯凱族人，她說她在平地長大，聽到杜寒菘分享心得後非常感動，以後會常回部落了解傳統文化。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。