魯凱族畫家杜寒菘畫繪本，巡迴校園說故事

魯凱族畫家杜寒菘舉辦20場巡迴說故事，邀請學生到文化處繪本展場參觀，他也親自到雕塑作品中說故事及說明創作理念。（潘建志攝）

魯凱族畫家杜寒菘舉辦20場巡迴說故事，帶著繪本到原鄉學校說故事，讓更多孩子了解原住民文化。（潘建志攝）

魯凱族畫家杜寒菘將傳統生活及文化畫成繪本《伍姆的嘛喳》和《里古烙》，不但曾登上台北捷運車廂彩繪，更曾入選義大利波隆納兒童書展。為了讓更多孩子了解繪本裡的故事意涵，杜寒菘舉辦20場巡迴說故事，到原鄉國小或縣府文化處分享創作理念。

杜寒菘先天色盲，年少時也曾放蕩，近年來回到部落投入藝術，從事繪本創作。他的畫風獨特，用色大膽鮮豔，更因繪本內容深刻描繪魯凱文化，被譽為「扛著祖靈的筆畫魯凱」。

目前杜寒菘也在文化處舉辦展覽「里古烙：可以再看一眼嗎？」展出22幅壓克力彩繪本原作，及相關雕刻作品。他說，他來自「雲豹的故鄉」好茶部落，眼見雲豹絕種，自己部落傳統文化逐漸消失，才會希望以藝術力量發出諍言，保護文化及物種。

為了向更多人傳達理念，杜寒菘展開巡迴故事展，邀請原鄉學生到文化處參觀，有些學校不方便將學生帶到屏東市，他則親自帶著繪本到原鄉學校說故事。他說希望讓更多原住民小朋友，藉由繪本故事了解自己的文化。

今日他共舉行3場故事展，用投影片、歌唱跟孩子們說故事。明正國中的陳守心媽媽是魯凱族人，她說她在平地長大，聽到杜寒菘分享心得後非常感動，以後會常回部落了解傳統文化。

(中時)