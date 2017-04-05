跑車級座椅 法拉利沙發米蘭奔馳登場

法拉利跑車。

法拉利沙發。

車界的王者法拉利，跨足家具在米蘭國際家具會場上，發表沙發逸品，家具收藏家李建豪認為，這張座椅俯視很像車子，就像法拉利車一樣給人時髦的流線感，尤其是椅背的部分，看起來就像是行駛中的跑車，他表示，這款頂級座椅就像是迷你版跑車設計，喜愛法拉利的車迷，從椅子的版型到整體設計都能感受到奔馳的熟悉感，他也特別指出，賽車座椅都很喜歡的跳色車縫線，也用於這次的沙發設計，相當有看頭。

(中時)