男子擁槍自重 龍潭警不費一槍一彈逮人

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35歲謝姓男子平常擁槍自重，龍潭警方起獲制式手槍1支、2支改造手槍，子彈55顆。(賴佑維翻攝)

35歲謝姓男子平常擁槍自重，桃園市龍潭警分局日前接獲線報，成立專案小組調查，得知謝男前往苗栗交易毒品，並於頭份市1汽車旅館投宿，4日凌晨警方隨即全副武裝前往埋伏，順利將其逮捕，並起獲制式手槍1支、2支改造手槍，子彈55顆。

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(中時)