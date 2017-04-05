南瀛盃國際青網賽　網羅世界好手參賽

南瀛盃國際青網賽現已開打，今年有許多來自世界的好手參賽，也讓賽事格外受到注目。（萬于甄攝）

來自善化高中的梁恩碩為南瀛盃國際青網賽女子組第一種子，國際最高排名為28名，成績相當優秀。（萬于甄攝）

南瀛盃國際青網賽如火如荼展開，昨日台南市副市長張政源（左七）代表市府歡迎各界網球好手，也介紹許多知名景點推銷城市。（萬于甄攝）

2017南瀛盃國際青少年網球錦標賽G3如火如荼在台南開打，來自12國150名選手參賽，有不少都是世界排名前300的選手，由副市長張政源代表歡迎各國網球好手。本次青網賽女子組第一種子是來自善化高中的梁恩碩，其國際最高排名為28名，優異成績讓梁恩碩賽程格外受到關注。

南瀛盃國際青少年網球錦標賽邁入第9屆，也是國內辦理青網賽最高級賽事，昢養挖掘出不少國際網壇好手，今年延續在新營網球場進行一連串的賽程，吸引來自日韓、港澳、歐美及印泰等多國好手，與台灣選手互相切磋球技。

5日由副市長張政源代表市府歡迎選手蒞臨台南，張政源表示，今年青網賽由台南市體育總會網球委員會與安定國中共同策劃承辦，即日起至9日在新營民治網球場進行比賽；今年打入會內賽的選手及教練，在台南的食、宿、行皆由主辦單位負責，希望能讓選手感到賓至如歸。

今年南瀛盃國際青網賽吸引來自12國150名選手，且各參賽選手幾乎都是國際排名在300名以內，也讓賽程精彩可期。其中，男子組第一種子是來自高雄新莊高中的許育修，國際最高排名第9，也曾在香港國際青網賽奪下單打冠軍。

女子組則是來自台南善化高中的梁恩碩，國際最高排名第28，可謂台南之光，梁恩碩12歲時，曾以全國排名第一名的資格遠赴美國參賽，並受訓5個月，她說，未來會朝職業選手努力邁進。

(中時)