南瀛盃國際青網賽 網羅世界好手參賽
2017南瀛盃國際青少年網球錦標賽G3如火如荼在台南開打，來自12國150名選手參賽，有不少都是世界排名前300的選手，由副市長張政源代表歡迎各國網球好手。本次青網賽女子組第一種子是來自善化高中的梁恩碩，其國際最高排名為28名，優異成績讓梁恩碩賽程格外受到關注。
南瀛盃國際青少年網球錦標賽邁入第9屆，也是國內辦理青網賽最高級賽事，昢養挖掘出不少國際網壇好手，今年延續在新營網球場進行一連串的賽程，吸引來自日韓、港澳、歐美及印泰等多國好手，與台灣選手互相切磋球技。
5日由副市長張政源代表市府歡迎選手蒞臨台南，張政源表示，今年青網賽由台南市體育總會網球委員會與安定國中共同策劃承辦，即日起至9日在新營民治網球場進行比賽；今年打入會內賽的選手及教練，在台南的食、宿、行皆由主辦單位負責，希望能讓選手感到賓至如歸。
今年南瀛盃國際青網賽吸引來自12國150名選手，且各參賽選手幾乎都是國際排名在300名以內，也讓賽程精彩可期。其中，男子組第一種子是來自高雄新莊高中的許育修，國際最高排名第9，也曾在香港國際青網賽奪下單打冠軍。
女子組則是來自台南善化高中的梁恩碩，國際最高排名第28，可謂台南之光，梁恩碩12歲時，曾以全國排名第一名的資格遠赴美國參賽，並受訓5個月，她說，未來會朝職業選手努力邁進。
(中時)
關鍵字：南瀛盃國際青網賽
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