多肉也能吃？父子打造仙人掌植物園

嚴永祥、嚴國維父子經營的福祥仙人掌與多肉植物園，設計可自動化控制的溫室，為植物提供舒適的環境。（莊旻靜攝）

嚴永祥（右）、嚴國維（左）父子經營的福祥仙人掌與多肉植物園，父子倆親自照顧上萬種植物。（莊旻靜攝）

嚴永祥（右）、嚴國維（左）父子經營的福祥仙人掌與多肉植物園，父子倆親自照顧上萬種植物。（莊旻靜攝）

園中生長的彎彎曲曲樹，已有長達40年之久，姿態特別。（莊旻靜攝）

嚴國維曾赴日學習園藝，親自設計園區造景，顯現熱帶風情。（莊旻靜攝）

嚴永祥、嚴國維父子栽種台灣萍蓬草，成為園區特色之一。（莊旻靜攝）

多肉植物近年造成一股療癒風潮，位在新竹縣新埔鎮山區的福祥仙人掌園早在40年前，就開始培育多肉植物，園內約有上萬品種，負責人嚴永祥、嚴國維父子談起多肉如數家珍，從最早期在市場賣菜兼賣多肉，到如今擁有一大片園區，供遊客欣賞。

嚴永祥表示，過去因為哥哥嚴大福帶回仙人掌，啟發他對多肉的興趣，開始會和別人交換，甚至走訪其他國家認識了解多肉植物。嚴永祥說，早期母親去賣菜時，順帶幾盆仙人掌一起賣，到最後發現，賣仙人掌的收入竟多過蔬菜。其子嚴國維自物理系畢業後，趁服役時思考未來之路，後返家加入經營多肉植物園區，也赴日本進修園藝，近年也走訪世界各國，了解農場經營模式。

「多肉植物多元而迷人！」嚴國維分享，國人常吃的火龍果是多肉植物的果實，澎湖盛產的仙人掌冰，味道與火龍果有幾分相似，近年也與知名飯店合作，供應他們原料創作仙人掌餐，讓多肉不僅具有觀賞作用，亦有食用價值。

嚴國維表示，去年9月重新整理園區，為了方便管理，興建1座溫室，透過小型氣象站偵測雨量、風力、陽光強度等，可自動控制溫室環境。除此之外，園區內種植多種植物，還包含少見的槲櫟、台灣萍蓬草，以及紫藤花等。

嚴永祥說，他從早期就開始嘗試育種、雜交新品種，他園內多肉種類上萬，多到「我稱第二，沒人可稱第一」，從常見的「經典款」熊童子、玉兔，到身價高昂的萬象均有，他種植1株「彎彎曲曲樹」長達40年，該樹規模「全台少見」，也顯見「資深」仙人掌園的優勢。

(中時)