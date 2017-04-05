新住民小學生分享越南外公家 獲全國特優

吳翰威小小年紀卻以獨特的視角留下回越南外公家的紀錄，獲得全國特優獎。(江詩筑攝)

三義建中國小學生吳翰威參加國家教育研究院主辦的愛學網-拍照片說故事活動，以「回越南外公家」獲得全國特優獎，苗栗縣府5日頒獎表揚。

吳翰威穿上西裝，在鄉長徐文達、校長呂晶晶的陪同下到縣府接受表揚，他帶著作品侃侃而談他回越南胡志明市，親身體驗媽媽成長的生活環境，學說越語，回台灣後用文字及照片，記錄越南生活的美好回憶。

吳翰威以敏捷的文思經常參加閱讀創作比賽，也是拿獎的常勝軍，小一就以「哎呀！我的媽」榮獲多元繪本親子共讀心得甄選二獎殊榮，這次參加愛學網-拍照片說故事活動，以「回越南外公家」一文，榮獲四-六年級組全國特優獎項。

他以生動地文句寫下在外公家逛夜市的樂趣，包括人力助跑拉動旋轉的旋轉木馬、用臉盆玩套圈圈等，還有搭乘外公開的木船到田裡採甘蔗，除了划槳撥水草，與別的船隻交會時的波浪搖盪，像坐大怒神一樣刺激。

縣長徐耀昌鼓勵他要保持愛閱讀、勤寫作的習慣，用文字及照片，呈現出台灣及越南美麗動人的故事，同時也感謝學校老師的用心教導，讓全國看到苗栗縣優秀的教育成果。

(中時)