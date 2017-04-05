民眾抗議東豐快 中市府：新方案已主動送2階環評

我要評比

上百名石岡反徵收聯合自救會成員5日到環保局高舉抗議布條，有人還激動下跪，要求全案撤回。（盧金足攝）

東豐快速道路爭議多年，大批民眾5日到環保局抗議違反環評。（盧金足攝）

抗議民眾擠爆東豐快速道路開闢第1、2標第2階段環評範疇界定會場。（盧金足攝）

石岡反徵收聯合自救會5日到環保局抗議，質疑市府將快速道路帶進石岡心臟地帶，造成當地四分五裂。（盧金足攝）

東豐快第1、2標今天（5日）下午舉行第2階段環評範疇界定會議，石岡反徵收聯合自救會到環保局高舉白布條抗議，民眾激動下跪要求全案撤回。對此，市府強調，經專家研議及地方溝通，規畫河堤外環線替代方案，履行環境永續承諾，主動將新方案送2階環評，盼為當地興建一條兼顧安全、便捷及永續的道路。

「921遭受天災，現又遇開路人禍！」上百名石岡反徵收聯合自救會成員憂心無家可歸，下午在東豐快第1、2標第2階段環評範疇界定會議中抗議違法環評，民眾高分貝發言，氣氛數度火爆，現場民眾也不斷鼓譟。

陳情人代表傅東森質疑，市府至今不公開地目地號，地主都擔心到底是誰家被徵收，而且目前第3次撤銷環評訴訟尚在台中高等行政法院審理中，撤銷環評勝訴在望，但市府卻搶先進行2階環評程序，不合理也不合法。

「市府這項工程是活生生將快速道路切入石岡區心臟地帶！」傅東森擔心穿越斷層帶，破壞石岡綠廊生態水資源。

市府回應表示，東豐快速道路歷經前市府環評因程序瑕疵遭訴願撤銷、新市府依法停工重啟環評後，全案已於2015年8月25日通過環評審查。

市府強調，針對石岡段隧道方案引發當地居民對地質安全等環境衝擊疑慮，經專家研議及地方溝通，規畫河堤外環線替代方案，並履行環境永續承諾，主動將新方案送2階環評。

針對抗議民眾稱分5標有規避環評疑慮？市府澄清，該建設事實上全案均已通過環評，何來「規避環評」之說？市府是顧及原隧道案工程路段隧道出口涉及地質敏感區，主動提出替代方案送2階環評。

建設局指出，新方案將以類似路堤方式施工，不但沒有開挖隧道問題，工程費也減半，工期更縮短1年，兼顧環境低衝擊、經濟、省時3大優勢。

至於地方民眾關心施工期間是否影響東豐自行車道，市府表示，為顧及當地觀光產業生計，將提升自行車道豐原段的品質，並開闢自行車園區，開放自行車出租業者進駐，做為外來遊客的轉乘站。

此外，市府並將開放朴子街兩側50公尺內做為商業使用及山城入口特色商圈，打造觀光新亮點，待豐原段提升計畫完工後，東豐快道路工程才會動工，施工期間也會保留所有珍貴樹木，並增加更多原生樹種。

環保局強調，國道4號至石岡段部分（第1、2標工程）因隧道出口處涉及地質敏感區，市府為履行環評時承諾，規畫替代方案，於去年9月6至8日分別在豐原、石岡及東勢舉辦公開說明會後，主動自願進入第2階段環評。

環保局表示，環評範疇界定會議將針對東豐快速道路替代方案的選定、地形、地質及土壤等環境因子項目的調查等議題進行討論，確定路線後才能針對環境因子做範疇界定。

(中時)