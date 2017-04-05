台南鹿茸拚客製化 現挑現採好新鮮
每年清明節前後是鹿茸的採收季節，台南鹿茸產量排名位居全國第2，又以佳里、學甲等地最多，每年約有將近4000公噸的產量。5日農業局邀請養鹿協會及業者分享鹿茸的養生概念，也讓消費者了解現已用較專業的手法採收鹿茸，盡量不傷害鹿隻。
鹿茸為雄鹿未骨鈣化的幼角，曾因前總統馬英九在台紐經濟合作協定介紹時的趣事，引發民眾熱議。台南鹿茸產量占全國第2，以佳里、學甲、七股等地區為主，每年約有近4000公噸的鹿茸產量，產值相當可觀。
農業局畜牧科長周志勳表示，台南以水鹿及梅花鹿的飼養為主，市府近年也積極輔導鹿隻育種及改良飼養技術，目前台南約有75戶養鹿業者，共計3676頭鹿隻，而通過優良鹿場認證約有20戶，可提供1.79噸優質鹿茸產量。
台南市養鹿協會總幹事許海龍指出，一隻鹿需飼養3年以上才可開始採收鹿茸，若是沒有採收，2個月後鹿茸會開始鈣化，成為鹿角而脫落，此時較無藥用價值；現在市面上有許多進口鹿茸，但國產鹿茸現採現收，能保留鹿茸完整營養成分，品質也相對較佳。
雖鹿茸對人體保養有益處，但採收過程相當具有爭議，養鹿業者則澄清，根據研究採收鹿茸，鹿隻並不會感到疼痛。不過，血淋淋的採收畫面多少讓民眾於心不忍，因此農業局也輔導業者採收鹿茸的SOP，希望減少採收時對鹿隻的傷害，也增加消費者的信心。
(中時)
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