成大醫：Statin類藥物可用於預防心血管疾病

衛福部公布2015年10大死因，心臟疾病及腦血管疾病分別排名第2、第3位，國內患有俗稱血油的高血脂，18歲以上約占1成多，40~64歲有近3成罹患高血脂；高血脂會導致動脈粥狀硬化斑塊的，最終造成心臟疾病及腦血管疾病，成大醫院家庭醫學部醫師吳怡萱說，血脂若控制不理想，可配合使用降血脂藥物，Statin類藥物是目前最常使用，能有效降低低密度脂蛋白血漿濃度。

吳怡萱指出，心臟疾病及腦血管疾病分別排名國人十大死因的第2及第3位，包含了因動脈粥狀硬化而導致的心臟、腦血管、周邊動脈疾病，臨床上常以心肌梗塞、腦中風等疾病呈現，並且常伴隨嚴重併發症。

她強調，高血脂症患者一定要改善生活的方式，但如果血脂控制仍然不理想，則須考慮配合使用降血脂藥物。其中，Statin類是目前最常使用的藥物，除可抑制膽固醇合成酵素，降低肝細胞內膽固醇的合成，並藉由增加肝細胞低密度脂蛋白受器數量，而降低低密度脂蛋白的血漿濃度。

她說，醫學上，初級預防表示未發病時預防，而次級預防則是指對已發病者預防再次發病。過去，Statin類藥物被用來針對有心絞痛、心肌梗塞或缺血性腦中風病史病人的「次級」預防，以降低再發生率及死亡率。惟，對於從未有心血管疾病或有危險因子的病人，Statin是否有預防心血管疾病的效果？一直未有定論。

吳怡萱表示，直到去年11月，美國預防服務任務小組(USPSTF)將所有研究資料彙整統計後發現，在無心血管疾病史但具高心血管疾病風險的中年族群使用Statin後，無論是總死亡率、心血管疾病死亡率、中風、心肌梗塞、血管重新灌流、綜合性心血管終點都有顯著下降。

因此，Statin類藥物在預防心血管疾病上有了更積極的用法，對於年齡40-75歲者，若有高血脂、糖尿病、高血壓、吸菸等危險因子1項以上，可經由醫師評估10年心血管疾病的風險後，考慮使用Statin類藥物。

使用Statin有部分人雖會產生不良反應，如頭痛、肌肉痠痛等，但美國預防服務任務小組研究的初級預防劑量為中低強度，並未發現使用後產生如肌肉病變、肝毒性、腎衰竭等嚴重的副作用，也無發現糖尿病發生率增加或認知功能降低等情況。不過，縱然Statin的好處看來相當明顯，但她表示，仍須由醫師衡量、判斷是否建議使用。

吳怡萱也指出，高血脂雖不痛不癢，但卻是造成動脈硬化、血管阻塞的主因，建議40歲以上無心血管疾病民眾，每3年可做國民健康局補助的成人健檢瞭解身體狀況，若為心血管疾病高危險群，建議和醫師討論是否使用Statin來作心血管疾病初級預防。

(中時)