平鎮、龍潭、大溪公車2月新路線 居民盼再增
桃園市公車平鎮往返捷運永寧站709線、大溪往返捷運永寧站710線2月24日上路，但有居民認為路線末端旅客有時無座位可搭，希望新闢龍潭往大溪至永寧站路線。桃園市交通局表示，新闢路線還需再研議，並視客運業者意願。
桃園市議員楊朝偉、閻中傑5日召開記者會，希望可以另闢新路線，藉由龍潭發車，並從中興路往大溪，解決路線末端讓民眾搭不上車的問題。桃園市交通局則說，新闢路線還需再研議，也會通知客運業者對相關路線進行規劃。
負責兩路線的客運業者則說，平日班次足夠，沒有座位讓居民無法上車的狀況不多，若是尖峰時段，客運司機也會即時回報，由總部機動加派班次，確保旅客都有車可搭。
(中時)
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