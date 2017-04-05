巨大DUNCAN現身 力挺慢漫走花蓮特展

慢漫走花蓮特展即日起至6月30日，在後山‧山後故事館展出。（張祈翻攝）

來自花蓮的傑出青年藝術家DUNCAN也特地抽空參與布展。（張祈翻攝）

為展現東部各鄉鎮市特色與內涵，後山‧山後故事館與花蓮市公所合作展出「時光之旅 慢漫走花蓮」主題特展，產出花蓮歷史人文、百年老店及在地特色產業，並力邀同樣來自花蓮的傑出青年藝術家DUNCAN共同布展，歷史融合現代的風格，吸引不少民眾前來拍照。

除展示花蓮歷史人文、百年老店、觀光美景與在地特色產業外，也邀請出生自花蓮的青年藝術家DUNCAN，共同布展以「DUNCAN，回家」為主題，特展即日起至6月30日止，現場還有巨大的DUNCAN看板畫像，吸引民眾拍照合影。

位在花蓮縣吉安鄉光華樂活園區的後山‧山後故事館，是繼港口部落、玉里、瑞穗、新城、壽豐、光復、池上，第8個展出的鄉鎮，花蓮市長魏嘉賢指出，花蓮市位於花蓮的東北部，是個逾百年歷史，且充滿溫度的美麗城鎮。

魏市長說，家族在花蓮居住多年，其中外公經營的照相館曾是花蓮市唯一的一間，而這次展覽中7成老照片都是出自外公之手，為花蓮保留住珍貴的樣貌及歷史脈絡。

展場的另一亮點就是由知名青年藝術家DUNCAN規劃的大型看板，他自己也在滿檔的行程裡撥出時間，特地回到花蓮與布展團隊協調，在為期3個月的花蓮市特展裡提供親筆畫作，並有大型看板畫像成為全場焦點，為花蓮市特展加分不少。

(中時)