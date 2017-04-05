中科徵才1600個工作，40K以上職缺多

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中科就業人口突破4萬人大關，8日將舉行今年首次徵才活動，釋出近1700個職缺。（盧金足攝）

景氣有沒有復甦，企業徵才就是風向球！中科就業人數達到4萬人大關，今年首度與市府合作舉辦「中科園區廠商聯合徵才活動」，職缺以科技光電、半導體產業為主，占所有職缺60%以上，其中又以工程師職缺需求最大，不乏逾40K以上的中高階職缺。

中科管理局長陳銘煌表示，中科就業人數中，碩博士學歷者8000多人，占20%以上，大專畢業者2萬多人，近55%，總計大專以上人力超過75%，中科因應園區發展及廠商用人需求，已於台中園區、后里園區、虎尾園區設置就業服務台，協助廠商覓得良才。

「目前中科進駐營運廠商共137家，提供中部地區龐大就業機會！」市府勞工局長黃荷婷說，中科就業人數年成長超過20%，8日在中科管理局1樓共同舉辦「中科園區廠商聯合徵才活動」，計有台積電、台灣美光、台灣康寧、友達光電、矽品精密、工業技術研究院等24家知名廠商設攤。

台中市就業服務處長傅晶如指出，這次就業媒合工程師、技師、國際業務人員、保全員等多達1683個工作機會，還提供「履歷E化專區」協助求職民眾快速套印廠商履歷，「履歷健診專區」請出專家為求職者履歷診斷，讓面試贏在起跑點。

(中時)