新竹縣長盃龍舟賽 即日起接受報名

端午節將在5月30日登場，新竹縣每年均舉辦縣長盃龍舟賽，今年則訂在5月27日在池和宮前的池和湖舉辦，每年人氣高漲、熱鬧非凡，即日起也接受各機關、團體報名，地點不拘新竹縣。

縣長邱鏡淳指出，歡迎各機關、團體、高中職以上學校組隊參加。民眾可至官方網站下載報名表格後，郵寄掛號至新豐鄉公所民政課，或電洽專線電話(03)5597215查詢。

(中時)