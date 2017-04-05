小野馬泫雅慘遭排擠？4Minute聚會照獨缺她

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4Minute解散後再聚首，獨缺泫雅。(取自祉潤IG、泫雅IG)

泫雅。(取自泫雅IG)

曾經紅遍一時的韓國女團4minute，解散近一年再次聚首，成員祉潤事後還在社群網站上傳聚會照與粉絲分享，只是照片中唯獨少了泫雅身影，讓4minute不合傳言再次引爆。

4minute出道7年來，屢屢傳出其他成員與人氣最旺的泫雅不合消息，繼去年解散後4位成員智賢、嘉允、祉潤、昭賢先後取消對泫雅Instagram關注，日前再度因為一張聚會照，引發排擠泫雅揣測。

吸引不少粉絲在照片下方留言詢問「泫雅呢」、「很開心看到4Mimute相聚，雖然泫雅不在裡面…」，但也有人認為泫雅只是正在準備雙人組合「Trouble Maker」5月回歸，所以才會缺席聚會。

(中時電子報)