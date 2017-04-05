澎漁會選出理監事 11日選理事長

我要評比

澎湖區漁會今天順利選出第15屆理監事，將在11日舉行漁會理事長、常務監事與總幹事選舉。

澎湖區漁會今天舉行第15屆會員代表大會，51席代表與會，除通過年度事業預決算案，並以無記名連記法選出理、監事，其中15席理事部份亦屬同額競選，監事則有7席登記應選5席，其中陳長久以4票之差和另一位則是楊志業列候補，過程平和。

澎湖區漁會在11日將進行第1次理監事會，會中也將由理監事們選出第15屆理事長、常務監事和聘任總幹事。1060405

(中央社)