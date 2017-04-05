名醫之子比中指涉公然侮辱 北檢起訴

名醫林芳郁之子、AppWorks之初創投創始合夥人林之晨，與一名駕駛發生行車糾紛，下車怒比對方「中指」，遭提告公然侮辱；台北地檢署勘驗相關影片查出確有比中指，今天起訴。

林之晨去年12月23日早上7時多，疑與另一名汽車駕駛起行車糾紛；兩車行經台北市新生南路與濟南路口、停等紅綠燈時，林之晨下車走向對方車輛，並用手敲副駕駛座車窗，也多次伸出中指，讓這名駕駛覺得遭到侮辱。

檢方傳喚第一次林之晨出庭時，林之晨以要出國開會等為由並未到庭；檢方再傳他出庭，林之晨坦承有比中指，但他認為這個行為應不構成公然侮辱。

檢方根據告訴人提供的行車紀錄器及手機錄影影片，認定林之晨確實有比中指，依法起訴。1060405

(中央社)