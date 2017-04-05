印尼破獲跨國販毒集團 逮兩台嫌

雅加達警局今天表示，警方日前破獲一起跨國販毒案，在雅加達國際機場逮捕涉嫌運毒闖關的2名台灣嫌犯，並起獲3.7公斤的安非他命。

雅加達警局局長伊利亞萬（Mochamad Iriawan）下午舉行記者會指出，根據台灣相關單位提供的情資，印尼警方於3月13日在雅加達國際機場成功攔截並逮捕兩名台灣毒販，並展開調查。

警方表示，兩名台灣毒販分別是24歲的LCY和24歲的HMW，他們把毒品藏在身上，用封箱膠帶將毒品固定在身體上，企圖闖關進入印尼。

警方共在兩人的身上查獲是3.7公斤的安非他命。這兩人供稱，他們計劃把這些毒品送到西雅加達的加札馬達（Gajah Mada）。

此外，警方也逮捕兩名印尼共犯，分別是23歲的TAW和40歲的SGY。

警方表示，根據印尼法律，這批罪犯最重會被處以死刑、無期徒刑或是20年有期徒刑。

印尼政府雷厲風行掃蕩毒品犯罪，目前共有7名台灣毒販在印尼被判死刑，另外有30多名涉及毒品交易的台灣罪犯被關押在雅加達、中爪哇等監獄。這些人大部分都是因為運毒被逮。1060405

(中央社)