印尼深情夫種大麻救妻入獄 各界籲開恩

印尼1名基層公務員為搶救罹患「脊髓空洞症」的愛妻，在自家種植大麻，因此被逮捕入獄，隨後妻子也病逝。外界呼籲印尼政府法外開恩，減輕這名癡情丈夫的刑責。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體近日大幅報導，在西加里曼丹省桑高縣（Sanggau）政府擔任公務員的36歲男子費德里斯（Fidelis Arie Sudewarto）因在自家種植幾十株大麻，遭緝毒人員逮捕，目前仍身陷囹圄。

印尼政府近來嚴打毒品犯罪，絕不留情。不過，費德里斯的案例卻引發不同討論。

費德里斯原本有個幸福美滿的家庭，不過，他的妻子葉寧（Yeni Riawati）在2014年生下第2個小孩幾個月後，罹患上「脊髓空洞症」（Syringomyelia），她先是雙腳麻痺，不能行走，接著手臂也麻痺，日漸消瘦。漸漸的，葉寧不願與人講話，整天把自己關在房間裡。她後來也出現腹部腫脹、尿失禁等問題。

眼看著妻子的症狀越來越嚴重，進出醫院多次也未獲得改善，費德里斯從網路蒐集資訊，發現大麻可以減緩妻子病痛，於是透過管道，取得大麻種子，在自家庭院裡種起大麻。

費德里斯的家人描述，葉寧使用大麻後，症狀的確改善許多，變得能吃能睡，也願意開口和人講話，原本麻痺的肢體也能開始活動。

不過，緝毒官員得知費德里斯在自家種植大麻的消息，隨即逮捕他，把他送入監牢，並銷毀他種植所有的大麻。葉寧再度被送入醫院，症狀變得更嚴重。

就在費德里斯入獄32天後，葉寧於3月25日病逝。直到她過世，費德里斯仍在監獄裡。

費德里斯和葉寧育有兩子，小兒子今年才3歲。他至今仍身限囹圄，引發許多非政府組織替他求情。

印尼麻醉品協會專家尤漢（Yohan Misero）認為，印尼麻醉品法律不應禁止大麻的醫療用途。人權團體也呼籲，費德里斯現在仍在牢中，他的小孩現在和祖母同住，希望印尼司法單位網開一面，減輕他的刑責，讓他可以儘早出獄，照顧家人。1060405

(中央社)