韓檢方決定分開收押朴槿惠和崔順實

我要評比

南韓檢察廳特別調查本部專案組相關人士今天表示，今天下午已向首爾看守所提請將崔順實移送至首爾南部看守所，將其與有受賄共謀嫌疑的前總統朴槿惠分開收押。

南韓媒體報導，根據各看守所的規定，一般當天或隔天即可完成移監。預計崔順實本週內將被移送至首爾南部看守所。

崔順實自去年11月被逮捕後一直關押在京畿道義王市的首爾看守所，3月31日朴槿惠也被羈押在同一看守所，並於昨日在看守所內接受檢方訊問，6日還將接受第二次訊問。

「聯合新聞通訊社」報導，兩名涉嫌共謀的犯罪嫌疑人被關在同一看守所或有毀證滅據之憂。儘管看守所方面加強管控，但考慮到首爾看守所女監規模不大，兩人難免會有「碰頭」機會。因此，檢方決定將二人分開羈押。

前青瓦台附屬秘書鄭虎成和負責政策協調的前首席秘書安鐘範都被關押在南部看守所。1060405

(中央社)