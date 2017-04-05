台中市聯合婚禮 新人把握機會還能得好禮
台中市政府舉辦106年度台中市市民暨公教人員聯合婚禮，開放140對新人參加，目前尚有名額，民政局歡迎新人把握機會，於4月14日前至市府民政局宗教禮俗科報名，留下美好結婚回憶，更有機會獲得大獎等好禮。
民政局表示，今年度首場聯合婚禮呼應2018花博在台中的概念，以「花」為主體，讓朵朵綻放的花海營造繽紛、浪漫的幸福氛圍，期望給新人留下最美好的婚禮回憶。自3月31日上午8時起受理報名，有一對新人更在前一天下午10時就來市府排隊，也順利搶得頭香。
此次聯合婚體提供許多好禮，包括香港、澳門三天兩夜機加酒自由行各1組，以及山線、海線兩天一夜蜜月之旅住宿券各3組，還有迷你智慧型掃地機器人5台及「生育雞金」3000元3組，將以抽獎方式送出；此外，民政局也將贈送台中在地糕餅，為新人添喜氣。
(中時)
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