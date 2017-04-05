狠賣戎祥「最後禮物」 賴芊合：人總是要往前走

賴芊合上節目賣出戎祥送她的最後禮物。（圖／中時資料照片；中天提供）

賴芊合揪心表示人還是得往前走。（圖／中天提供）

《麻辣天后傳》明(6日)將播出「拍賣你的愛情！你怎麼跟你的前任說掰掰！」戎祥遺孀賴芊合拿出戎祥生前去日本出差，特地為她買回來的名牌編織珠珠包，開放眾人拍賣，賴芊合說由於現在已經有穩定交往男友，「它（編織包）是很好的記憶與回憶，但人總是要往前走的。」

賴芊合回憶，戎祥過世前出差到日本工作，她本來也想跟，但戎祥不讓她去，回台後他貼心送上這個珠珠包，讓賴芊合當時有點傻眼，因跟她本身風格不合，還發現戎祥在包包內附上簽名個人照，使賴芊合好氣又好笑。

賴芊合哽咽說，戎祥過世後，她每次看到這個包包都很心痛，但現在已有穩定交往的男友，這樣對現在的另一半不公平，所以決定賣出，使在場不少來賓都紅了眼眶，一千元起標的編織包，最後被「後宮」小鮮肉吳澤煒以一萬二千元標走，讓賴芊合相當驚訝。

本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(4/6)晚間11點《麻辣天后傳》播出。

(中時電子報)