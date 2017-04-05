林白出版社創辦人林佛兒辭世 享壽77歲

林白出版社創辦人、《推理》雜誌創辦人、《鹽分地帶文學》雙月刊總編輯林佛兒於4月2日晚間九點多辭世，享壽77歲。前台灣文學館館長林瑞明表示，林佛兒因為中風併發肺炎病逝，「林佛兒的妻子李若鶯說，遵照林佛兒意見不發訃文，也不辦公祭，遺體已經火化安進塔裡，才讓身邊親近朋友知道消息。」

印刻文學生活誌總編輯初安民也在Facebook上表示驚訝，「去年十二月相晤時，他依猶健步如飛，不意今春卻已遠颺。」林瑞明表示，據了解，4月30日將發刊的下一期《鹽分地帶文學》雙月刊，將邀集出版人撰文紀念林佛兒。

初安民表示，林佛兒是台灣早期的出版家，「他是個編輯，也是一位作家，寫推理小說家、散文、詩和小說。」1968年林佛兒創辦林白出版社，出版許多重要的文學書籍。林瑞明表示，像是吳濁流、葉石濤、鍾肇政、李喬等作家早期的作品，都是由林佛兒出版。

特別是林佛兒在1984年創辦的《推理》雜誌，奠定了台灣的推理小說和類型小說的創作和討論基礎，並曾引進宮部美幸等日本推理作家的作品。初安民表示：「在《推理》雜誌之前，台灣沒有什麼人在討論推理小說。」

林瑞明表示，林佛兒是台南市佳里區人，父親林清文是日治時期的劇作家。林佛兒自小學畢業後就到台南市區當童工，自力更生，但十分喜歡到圖書館閱讀。「他對社會、人生有許多體悟，都反映在他的作品裡。」

19歲時出版詩集《芒果園》，也是1971年《龍族》詩社創社成員之一，著有散文集《南方的果樹園》、推理小說《島嶼謀殺案》、《美人捲珠簾》、《北回歸線》等作品。

林佛兒早期曾任《皇冠》雜誌社、《王子》雜誌社編輯，後創辦、主編《仙人掌》雜誌、《火鳥》雜誌、《龍族》詩刊、《鹽》雜誌月刊、《台灣詩季刊》等。也創辦林白出版社，並任發行人，1984年11月創辦《推理》雜誌，到2008年停刊。近年則擔任《鹽分地帶文學》雙月刊總編輯。

(中時)