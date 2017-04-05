善用跨域津貼 外地工作負擔減輕

勞動力發展針對符合資格的求職者，推出跨域津貼協助就業。（呂妍庭翻攝）

原本在科技公司上班的「阿興」，因公司業務緊縮遭資遣，頓時面臨經濟窘境情況，積極謀職的他，主動到嘉義縣朴子市就業中心申辦失業給付及求職，就業服務員經過訪談，得知阿興不排斥到遠一點的地方工作，進一步評估運用勞動部推出的跨域津貼協助就業的可能性後，推薦阿興到離居住地點30公里以上地區工作，並協助申請「跨域就業津貼」，以減輕因跨域產生的通勤、租屋或搬遷費用等成本負擔，讓原本有些猶豫的阿興堅定到離家工作的想法。

勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心表示，為鼓勵失業勞工至外地就業，以儘速重回勞動市場，只要經公立就業服務機構諮詢、評估及推介，並符合相關規定者，提供每月1000元至3000元的異地就業交通補助金，每月最高5000元租屋補助金或最高3萬元的搬遷補助金，其中異地就業交通及租屋補助金最長補助12個月，希望透過小確幸，幫助民眾轉職、謀職順利。

(中時)